Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации

В четверг, 8 октября, состоялось восемь матчей за выход на Евро-2020. По итогам этих встреч определились все финальные пары стыков Евро-2020.

Результаты матчей:

Грузия - Белоруссия - 1:0 (1:0)

Гол: Окриашвили, 7 (пенальти) - 1:0

Исландия - Румыния - 2:1 (2:0)

Голы: Г.Сигурдссон, 16 - 1:0, Г.Сигурдссон, 35 - 2:0, Максим, 62 (пенальти) - 2:1

Болгария - Венгрия - 1:3 (0:1)

Голы: Орбан, 17 - 0:1, Кальмар, 47 - 0:2, Николич, 75 - 0:3, Йомов, 89 - 1:3

Македония - Косово - 2:1 (2:1)

Голы: Кололли, 16 (в свои ворота) - 1:0, Хадергьонай, 29 - 1:1, Велковски, 33 - 2:1

Норвегия - Сербия - 1:2 д.в. (0:0)

Голы: Милинкович-Савич, 82 - 0:1, Норманн, 88 - 1:1, Милинкович-Савич, 103 - 1:2

Словакия - Ирландия - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:2

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Крунич, 14 - 1:0, Макгинн, 53 - 1:1.

Шотландия - Израиль - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 5:3.

Четыре финальные пары в стыках Евро-2020:

Путь A: Венгрия - Исландия

Путь B: Северная Ирландия - Словакия

Путь C: Сербия - Шотландия

Путь D: Грузия - Северная Македония

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