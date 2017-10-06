Грузия – Уэльс - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе между сборными Грузии и Уэльса.

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