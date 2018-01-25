Гуаита заплатит "Хетафе" ради переезда в АПЛ

Вратарь "Хетафе" Висенте Гуаита заплатит своему клубу ради переезда в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Football Espana, 31-летний страж ворот станет игроком "Кристал Пэлас". "Орлы" были готовы выложить за него 4 миллиона евро, но испанский клуб требовал 8 миллионов.

В итоге Гуаита согласился доплатить "Хетафе" из собственного кармана. Известно, что голкипер уже прошёл медобследование в "Кристал Пэлас".

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