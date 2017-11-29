"Гуанчжоу Эвергранд" интересуется Калиничем, "Милан" готов его продать за 45 миллионов евро

"Гуанчжоу Эвергранд" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Милана" Николе Калиничу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Миланцы не прочь расстаться с форвардом, но хочет получить за него 45 миллионов евро.

Стоит отметить, что год назад хорвата пытался купить "Тяньцзинь Цюаньцзянь", но он отказался переезжать в Китай.

В этом сезоне 29-летний Калинич провел за "Милан" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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