"Гуанчжоу Эвергранд" может заплатить за Наингголана почти 100 миллионов евро
Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" может заплатить за полузащитника итальянской "Ромы" Раджу Наингглана почти 100 миллионов евро.
Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, азиатский гранд всерьез рассматривает вариант с приобретением 29-летнего хавбека, которого "волки" оценили в 50 миллионов евро. Однако, если китайский клуб, решится на приобретение бельгийца, ему придется выложить 94 миллиона евро, из-за налога на роскошь, который действует в стране.
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