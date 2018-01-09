"Гуанчжоу Эвергранд" не собирается покупать Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не перейдёт в "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, китайский клуб не собирается покупать 28-летнего габонца, так как сумма этого трансфера значительно превышает лимит, установленный местной федерацией футбола.

Ранее стало известно, что возможное приобретение Обамеянга обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" в 258 миллионов евро. | http://soccernews.ru