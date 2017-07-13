"Гуанчжоу Эвергранд" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Паулиньо

"Барселона" не оставляет попыток купить полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" предложили за 28-летнего бразильца 27 миллионов евро, однако китайский клуб ответил отказом.

Стоит отметить, что в контракте Паулиньо прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

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