"Гуанчжоу Эвергранд" ответил отказом на очередное предложение "Барселоны" по Паулиньо

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"Гуанчжоу Эвергранд" ответил отказом на очередное предложение "Барселоны" по Паулиньо

"Барселона" совершила новую попытку приобрести хавбека "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, каталнцы предложили китайскому клубу 25 миллионов евро, однако снова получили отказ.

В текущем сезоне Паулиньо провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

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