"Гуанчжоу Эвергранд" отыгрался после 0:4 в первом матче, но вылетел из азиатской Лиги Чемпионов

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"Гуанчжоу Эвергранд" отыгрался после 0:4 в первом матче, но вылетел из азиатской Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги Чемпионов встретились "Шанхай СИПГ" и "Гуанчжоу Эвергранд".

В первом матче "Шанхай СИПГ" выиграл со счетом 4:0 и практически решил задачу выхода в полуфинал.

Однако в ответном поединке уже "Гуанчжоу" разгромил соперника - 5:1.

По регламенту турнира после окончания матча были назначены послематчевые пенальти, победу в которых одержал "Шанхай СИПГ", который возглавляет известный португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. | http://soccernews.ru

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