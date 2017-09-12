"Гуанчжоу Эвергранд" отыгрался после 0:4 в первом матче, но вылетел из азиатской Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги Чемпионов встретились "Шанхай СИПГ" и "Гуанчжоу Эвергранд".

В первом матче "Шанхай СИПГ" выиграл со счетом 4:0 и практически решил задачу выхода в полуфинал.

Однако в ответном поединке уже "Гуанчжоу" разгромил соперника - 5:1.

По регламенту турнира после окончания матча были назначены послематчевые пенальти, победу в которых одержал "Шанхай СИПГ", который возглавляет известный португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. | http://soccernews.ru