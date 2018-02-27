"Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Каннаваро выиграл Суперкубок Китая

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"Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Каннаваро выиграл Суперкубок Китая

В матче за Суперкубок Китая "Гуанчжоу Эвергранд" разгромил "Шанхай Шенхуа" и стал обладателем трофея.

Напомним, что наставником "Гуанчжоу" является итальянец Фабио Каннаваро

"Гуанчжоу" – "Шанхай" - 4:1 (2:1)
Голы: Хаун Бовэнь, 26 - 1:0, Гуарин, 36 - 1:1, Алан, 43 - 2:1, Жао Лин, 65 - 3:1, Гуларт, 90+2 – 4:1

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Команда М О
1 Tianjin Quanjian 30 59
2 Гуйчжоу Чжичэн 30 59
3 Qingdao Huanghai 30 59
4 Шаанси Чанба 30 49
5 Далянь Ифан 30 45
6 Хубеи Люйин 30 43
7 Бейджин Баси 30 41
8 Nei Mongol Zhongyou 30 41
9 Шенджен Руби 30 40
10 Нанчанг Баи 30 40
11 Xinjiang Tianshan 30 39
12 Meizhou Hakka 30 39
13 Далиан Итенг 30 38
14 Dalian Transcendence 30 38
15 Циндао Джонун 30 33
16 Хунан Сиантао 30 12
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