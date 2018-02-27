"Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Каннаваро выиграл Суперкубок Китая
В матче за Суперкубок Китая "Гуанчжоу Эвергранд" разгромил "Шанхай Шенхуа" и стал обладателем трофея.
Напомним, что наставником "Гуанчжоу" является итальянец Фабио Каннаваро.
"Гуанчжоу" – "Шанхай" - 4:1 (2:1)
Голы: Хаун Бовэнь, 26 - 1:0, Гуарин, 36 - 1:1, Алан, 43 - 2:1, Жао Лин, 65 - 3:1, Гуларт, 90+2 – 4:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12