"Гуанчжоу Эвергранд" пытается купить звезду "Аякса"

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"Гуанчжоу Эвергранд" пытается купить звезду "Аякса"

"Гуанчжоу Эвергранд" пытается купить ведущего полузащитника "Аякса" Давида Нереса, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, китайский клуб уже сделал предложение по трансферу 21-летнего бразильца в размере 30 миллионов евро, однако голландцы ответили отказом.

Впрочем, амстердамский гранд не вышел из переговоров и ждёт увеличения предложения до 40 миллионов.

В текущем сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

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