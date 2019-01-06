"Гуанчжоу Эвергранд" пытается купить звезду "Аякса"
"Гуанчжоу Эвергранд" пытается купить ведущего полузащитника "Аякса" Давида Нереса, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, китайский клуб уже сделал предложение по трансферу 21-летнего бразильца в размере 30 миллионов евро, однако голландцы ответили отказом.
Впрочем, амстердамский гранд не вышел из переговоров и ждёт увеличения предложения до 40 миллионов.
В текущем сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30