"Гуанчжоу Эвергранд" расстался с Джексоном Мартинесом, которого покупал за 42 миллиона евро

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"Гуанчжоу Эвергранд" расстался с Джексоном Мартинесом, которого покупал за 42 миллиона евро
Колумбийский нападающий Джексон Мартинес покинул "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, клуб согласился расстаться с ним без компенсации, так как более не рассчитывает на него.

31-летний Мартинес выступал за "Гуанчжоу Эвергранд" с 2016 года, провел за клуб 16 матчей и забил 4 гола.

Стоит отметить, что китайцы заплатили него него 42 миллиона евро. Зарплата форварда составляла 12,5 миллионов евро в год.

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