"Гуанчжоу Эвергранд" расстался с Джексоном Мартинесом, которого покупал за 42 миллиона евро
Колумбийский нападающий Джексон Мартинес покинул "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает Goal.com.
По сведениям издания, клуб согласился расстаться с ним без компенсации, так как более не рассчитывает на него.
31-летний Мартинес выступал за "Гуанчжоу Эвергранд" с 2016 года, провел за клуб 16 матчей и забил 4 гола.
Стоит отметить, что китайцы заплатили него него 42 миллиона евро. Зарплата форварда составляла 12,5 миллионов евро в год.
Не пропустите: "Барселона" согласовала очередной многомиллионный трансфер. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бернд Шустер: "Пытался подписать в "Реал" Иньесту"
-
Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с Глушаковым и Фернандо
-
Райола: "Если бы все зависело от меня, Доннаруммы уже бы не было в "Милане"
-
Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"
-
Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана"
-
РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню
-
Официально: "Амкар" определился с новым тренером
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо
-
Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"
-
Канунников определился со своим новым клубом
-
Букмекеры назвали фаворита на замену Венгера
-
Летом "Барселона" планирует расстаться с пятью игроками
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"
-
Официально: "Рубин" расторг контракт с Канунниковым
-
СМИ: ПСЖ "прогнулся" под давлением клана Неймара
-
На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов Европы
-
Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков
-
Каррера: "Стараюсь построить в "Спартаке" что-то особенное"
-
Дембеле: "Летом встречался с президентом ПСЖ, но этот вариант меня не интересовал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12