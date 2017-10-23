"Гуанчжоу Эвергранд" стал чемпионом Китая

Накануне "Гуанчжоу Эвергранд" на своём поле разгромил "Гуйчжоу Чжичэн" со счётом 5:1.

Благодаря этой победе команда Луиса Фелипе Сколари досрочно, за два тура до окончания первенства, стала чемпионом Китая.

Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" выиграл чемпионат Поднебесной седьмой раз подряд.

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