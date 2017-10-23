"Гуанчжоу Эвергранд" стал чемпионом Китая

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"Гуанчжоу Эвергранд" стал чемпионом Китая

Накануне "Гуанчжоу Эвергранд" на своём поле разгромил "Гуйчжоу Чжичэн" со счётом 5:1.

Благодаря этой победе команда Луиса Фелипе Сколари досрочно, за два тура до окончания первенства, стала чемпионом Китая.

Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" выиграл чемпионат Поднебесной седьмой раз подряд.

Не пропустите: Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд". | http://soccernews.ru

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3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
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8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
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11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
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