"Гуанчжоу Эвергранд" уволил Каннаваро

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"Гуанчжоу Эвергранд" уволил Каннаваро

СМИ сообщили об увольнении Фабио Каннаваро с поста главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд".

По информации Daily Mail, китайский клуб пока не объявил официально об отставке итальянца, однако фактически командой уже руководит исполняющий обязанности наставника Чжэн Чжи.

"Гуанчжоу Эвергранд" является лидером Суперлиги Китая, однако в последнее время результаты "тигров" резко ухудшились - 1 победа в 9 матчах.

Каннаваро возглавлял команду с осени 2017 года, но не добился значительных успехов.

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