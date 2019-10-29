"Гуанчжоу Эвергранд" уволил Каннаваро
СМИ сообщили об увольнении Фабио Каннаваро с поста главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд".
По информации Daily Mail, китайский клуб пока не объявил официально об отставке итальянца, однако фактически командой уже руководит исполняющий обязанности наставника Чжэн Чжи.
"Гуанчжоу Эвергранд" является лидером Суперлиги Китая, однако в последнее время результаты "тигров" резко ухудшились - 1 победа в 9 матчах.
Каннаваро возглавлял команду с осени 2017 года, но не добился значительных успехов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|27
|63
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|27
|62
|3
|Бейджин Гуоан
|27
|61
|4
|Шандонг Луненг
|27
|45
|5
|Цзянсу Шунтиан
|27
|44
|6
|Хубеи Люйин
|27
|38
|7
|Чонгцинь Лифан
|27
|36
|8
|Тянцзин Теда
|27
|35
|9
|Хенан Цзяние
|27
|34
|10
|Далянь Ифан
|27
|34
|11
|Шанхай Шенхуа
|27
|30
|12
|Чангша Гинде
|26
|29
|13
|Хэбэй Чайна Форчун
|27
|29
|14
|Tianjin Quanjian
|27
|22
|15
|Шенджен Руби
|27
|20
|16
|Шаанси Чанба
|26
|13