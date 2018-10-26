"Гуанчжоу Эвергранд" выкупил у "Бенфики" трансфер Талиски

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"Гуанчжоу Эвергранд" выкупил у "Бенфики" трансфер Талиски

"Гуанчжоу Эвергранд" выкупил у "Бенфики" трансфер атакующего полузащитника Талиски.

Как сообщает Record, сумма сделки составила 19,2 миллиона евро. Кроме того, ранее китайский клуб заплатил за аренду 24-летнего бразильца 5,8 миллионов. Таким образом, в целом переход футболиста обошёлся "тиграм" в 25 миллионов.

Напомним, что Талиска выступает за "Гуанчжоу Эвергранд" с июля текущего года, сыграл 14 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

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