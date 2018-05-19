"Гуанчжоу Фули" купил защитника сборной Сербии
"Гуанчжоу Фули" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Бешикташа" Душко Тошича.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 33-летний серб заключил с китайским клубом контракт до декабря 2020 года.
Тошич выступал за "Бешикташ" с 2015 года, сыграл 100 матчей и забил 7 голов.
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|Команда
|М
|О
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|Гуанчжоу
|30
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|30
|57
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|Шанхай Ист Эйшиа
|30
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|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
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|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
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|Янбиан
|30
|37
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|Тянцзин Теда
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|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
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|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30