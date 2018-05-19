"Гуанчжоу Фули" купил защитника сборной Сербии

"Гуанчжоу Фули" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Бешикташа" Душко Тошича.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 33-летний серб заключил с китайским клубом контракт до декабря 2020 года.

Тошич выступал за "Бешикташ" с 2015 года, сыграл 100 матчей и забил 7 голов.

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