"Гуанчжоу" может пожаловаться на "Барселону" в ФИФА из-за Паулиньо

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"Гуанчжоу" может пожаловаться на "Барселону" в ФИФА из-за Паулиньо

Попытка "Барселоны" купить полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо вызывала гнев руководства китайского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, китайцы даже могу пожаловаться на "Барселону" в ФИФА. Руководство "Гуанчжоу" считает, что "Барселона" не имела права проводить переговоры с футболистом, который имел действующий контракт с клубом. Кроме того, в "Гуанчжоу" посчитали, что каталонцы некорректно пытались оформить трансфер бразильца.

Напомним, что "Барселона" предлагала за 28 летнего Паулиньо 27 миллионов евро, но получила отказ. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 40 миллионов евро.

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