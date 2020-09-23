Guarda di Finanzа: "Ювентус" обещал привилегии университету, где Суарес сдавал экзамен

Стали известны новые подробности скандала форварда "Барселоны" Луиса Суареса, связанного с переходом игрока в "Ювентус".

Напомним, трансфер уругвайца в туринский клуб сорвался из-за нюансов с документами для получения гражданства Италии.

Ранее сообщалось, что футболист жульничал на экзамене по итальянскому языку. Guarda di Finanzа написала о том, что все вопросы теста были заранее согласованы с 33-летним уругвайцем.

Сегодня, 23 сентября стало известно, что юрист "Ювентуса" общался с руководством университета Перуджи, пообещав учреждению образования, что еще больше игроков в будущем приедут туда на языковые тесты, что поднимет престиж университета, в случае, если Луис успешно справится с испытанием.

Не пропустите: "Ювентус" объявил о переходе Альваро Мораты| http://soccernews.ru