Guarda di Finanzа: "Ювентус" обещал привилегии университету, где Суарес сдавал экзамен
Стали известны новые подробности скандала форварда "Барселоны" Луиса Суареса, связанного с переходом игрока в "Ювентус".
Напомним, трансфер уругвайца в туринский клуб сорвался из-за нюансов с документами для получения гражданства Италии.
Ранее сообщалось, что футболист жульничал на экзамене по итальянскому языку. Guarda di Finanzа написала о том, что все вопросы теста были заранее согласованы с 33-летним уругвайцем.
Сегодня, 23 сентября стало известно, что юрист "Ювентуса" общался с руководством университета Перуджи, пообещав учреждению образования, что еще больше игроков в будущем приедут туда на языковые тесты, что поднимет престиж университета, в случае, если Луис успешно справится с испытанием.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17