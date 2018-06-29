Гуардадо: "Мы все знаем, кто такой Неймар, но это дело арбитров"

Хавбек сборной Мексики Андрес Гуардадо высказался о форварде Бразилии Неймаре.

"Мы все знаем, кто такой Неймар, но это дело арбитров, а не нашей команды. Теперь есть система VAR, и судьям нужно следить за Неймаром и влиять на него.

Мы знаем, что он любитель упасть на землю, это его стиль игры. Для этого и нужен рефери, чтобы пресекать такие действия" - приводит слова Гуардадо Fourfourtwo.

Поединок 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Мексики состоится 2 июля.

Читайте также: Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Неймара за игру на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru