Гуардадо о вечеринке с проститутками: "СМИ не должны лезть в нашу жизнь"

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Гуардадо о вечеринке с проститутками: "СМИ не должны лезть в нашу жизнь"Полузащитник сборной Мексики  Андрес Гуардадо считает, что он и семь его партнеров по команде не сделали ничего плохого, когда после матча с Шотландией устроили вечеринку с проститутками.

Футболист считает, что СМИ не должны вмешиваться в личную жизнь игроков.

"Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда речь идет о нашей личной жизни. Я не думаю, что мы где-то нарушили дисциплину или кого-то подвели", - сказал он.

Читайте: Футболисты сборной Мексики отпраздновали выход на ЧМ-2018 с проститутками | http://soccernews.ru

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