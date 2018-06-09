Гуардадо о вечеринке с проститутками: "СМИ не должны лезть в нашу жизнь"

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо считает, что он и семь его партнеров по команде не сделали ничего плохого, когда после матча с Шотландией устроили вечеринку с проститутками.

Футболист считает, что СМИ не должны вмешиваться в личную жизнь игроков.

"Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда речь идет о нашей личной жизни. Я не думаю, что мы где-то нарушили дисциплину или кого-то подвели", - сказал он.

Читайте: Футболисты сборной Мексики отпраздновали выход на ЧМ-2018 с проститутками | http://soccernews.ru