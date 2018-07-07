Гуардадо потроллил Неймара

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо потроллил форварда национальной команды Бразилии Неймара.

После матча 1/8 финала ЧМ-2018 между мексиканцами и бразильцами главная звезда "селесао" сказал: "Мексика много говорила обо мне до матча. Сейчас они едут домой".

И вот после вылета подопечных Тите с мундиаля Гуардадо не упустил возможности "полколоть" оппонента.

"Ну и кто теперь едет домой?" - написал в своём инстаграме Гуардадо.

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