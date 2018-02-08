Гуарин хочет вернуться в "Интер"

Полузащитник "Шанхай Шеньхуа" Фредди Гуарин признался, что ему хочется вернуться в миланский "Интер".

"В своё время мне пришлось уйти из-за финансового фэйр-плей. Руководители "Интера" сказали, что только меня и Икарди можно продать за хорошие деньги. Естественно, никто не заставлял меня уходить, однако мой трансфер был важен для казны клуба. Но я незамедлительно вернулся бы в "Интер", если бы появилась такая возможность. Условия стали бы последней проблемой при этом, я бы согласился на пятую часть от своей нынешней зарплаты" - приводит слова 31-летнего колумбийца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Гуарин выступал за "Интер" с 2012 по 2016 год.

Не пропустите: У Конте уже есть варианты для продолжения карьеры. | http://soccernews.ru