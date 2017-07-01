Гуарин продлил контракт с "Шанхай Шеньхуа"

"Шанхай Шеньхуа" в своём твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Фредди Гуарином.

31-летний колумбиец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до конца 2019 года. По некоторым данным, зарплата футболиста составит 10 миллионов евро за сезон.

Гуарин выступает за "Шанхай Шеньхуа" с 2016 года, сыграл 37 матчей и забил 9 голов.

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