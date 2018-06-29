Губернатор Липецкой области не имеет отношения к скандальному комментарию о вылете сборной Германии с ЧМ-2018

Губернатор Липецкой области Олег Королев не имеет отношения к скандальному комментарию о вылете сборной Германии с ЧМ-2018.

Чиновник утверждает, что его аккаунт в твиттере был взломан, после чего и была опубликована неоднозначная запись.

"Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно" - написал Королев в микроблоге. | http://soccernews.ru