Губернатор Нижегородской области заявил, что перед "Нижним Новгородом" стоит цель выйти в Премьер-лигу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что футбольный клуб города намерен в следующем сезоне выйти в РПЛ. Об этом сообщают РИА Новости.

В минувшем сезоне "Нижний Новгород" едва не прошел в первую лигу, но проиграл по сумме двух стыковых матчей "Крыльям Советов".

"Конечно, мы ставим себе цель выйти в Премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей.

По сути, был создан новый футбольный бренд, в то же время основанный на нижегородских футбольных традициях. Самое важное - болельщики стали ходить на матчи футбольного клуба "Нижний Новгород" на стадион "Нижний Новгород", - сказал Никитин.

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