​​​​​​​Губернатор Ростовской области недоволен газоном стадиона "Олимп-2"

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​​​​​​​Губернатор Ростовской области недоволен газоном стадиона "Олимп-2"Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал состояние газона стадиона "Олимп-2", на котором в эти выходные пройдет матч "Ростов" - ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России.

"Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше конечно. Но такой уж март получился для Ростова. Мы играли в начале месяца и очевидно, что газон был некачественный. Но агрономы сказали, что в течение ближайших двух недель поле удасться реанимировать, это позволяют и погодные условия. Такая ситуация с полем была и год назад перед матчем с "МЮ". Поле выглядело не очень хорошо, но тем не менее сумели сыграть вничью", - сказал он.

Читайте: Швейцария и Бразилия выбрали поле для тренировок в Ростове | http://soccernews.ru

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