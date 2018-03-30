​​​​​​​Губернатор Ростовской области недоволен газоном стадиона "Олимп-2"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал состояние газона стадиона "Олимп-2", на котором в эти выходные пройдет матч "Ростов" - ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России.

"Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше конечно. Но такой уж март получился для Ростова. Мы играли в начале месяца и очевидно, что газон был некачественный. Но агрономы сказали, что в течение ближайших двух недель поле удасться реанимировать, это позволяют и погодные условия. Такая ситуация с полем была и год назад перед матчем с "МЮ". Поле выглядело не очень хорошо, но тем не менее сумели сыграть вничью", - сказал он.

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