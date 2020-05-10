Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов" с 90-летием
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов", которому сегодня, 10 мая, исполнилось 90 лет.
"Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде - 90 лет. Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед. Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят. "Ростов", вперед к победам!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram клуба.
Поздравление губернатора Василия Голубева. Большое спасибо за поддержку и тёплые слова! ⠀ ⠀ #repost @golubev.v.u⠀ ・・・⠀ Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде - 90 лет!⠀ ⠀ Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед!⠀ ⠀ Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят.⠀ ⠀ "Ростов", вперед к победам!⠀ ⠀ #ФКРостов⠀ #футбол⠀ #Ростовскаяобласть
"Ростов" был основан 10 мая 1930 года. Главными достижениями клуба являются серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, а также завоевание Кубка России в 2014 году. В Лиге Европы клуб доходил до 1/8 финала в сезоне-2016/17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20