Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов" с 90-летием



Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов", которому сегодня, 10 мая, исполнилось 90 лет.

"Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде - 90 лет. Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед. Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят. "Ростов", вперед к победам!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram клуба.

"Ростов" был основан 10 мая 1930 года. Главными достижениями клуба являются серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, а также завоевание Кубка России в 2014 году. В Лиге Европы клуб доходил до 1/8 финала в сезоне-2016/17.

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