Губернатор Санкт-Петербурга раскрыл нюансы организации финала Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Газпром Арены"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как город готовится к проведению финала Лиги Чемпионов в этом году.

"Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня. Замечу, что модель проведения финала ЛЧ иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью.

В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня – с 26 по 29 мая. Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса "Юбилейный" и в парке 300-летия Петербурга", - сказал Беглов.

Напомним, что финал текущего розыгрыша ЛЧ должен состояться на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.

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