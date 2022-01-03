Губернатор Санкт-Петербурга раскрыл нюансы организации финала Лиги Чемпионов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как город готовится к проведению финала Лиги Чемпионов в этом году.
"Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня. Замечу, что модель проведения финала ЛЧ иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью.
В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня – с 26 по 29 мая. Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса "Юбилейный" и в парке 300-летия Петербурга", - сказал Беглов.
Напомним, что финал текущего розыгрыша ЛЧ должен состояться на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.
Не пропустите: Стало известно, сколько денег Санкт-Петербург выделит на финал Лиги чемпионов-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" хочет купить защитника "Лилля"
-
"Ювентус" верит в подписание Икарди
-
Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"
-
Ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ
-
Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%
-
Сафонов высказался об Игоре Акинфееве
-
Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"
-
Газизов - о споре с Федуном: "Я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать"
-
"Валенсия" отправила Джейсона в "Алавес"
-
Комличенко видит свою вину в увольнении Сёмина из "Ростова"
-
Вратарь "Барселоны" Нето попросил отпустить его в Бразилию
-
Губернатор Санкт-Петербурга раскрыл нюансы организации финала Лиги Чемпионов
-
Месси - в тройке лучших футболистов мира по версии игроков Бундеслиги
-
"Фиорентина" объявила о покупке французского хавбека
-
Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"
-
"Тоттенхэм" может зимой расстаться с тремя игроками
-
Жена Мораты подтвердила возвращение в Испанию
-
Защитник "Саутгемптона" Маккуин закончил карьеру в 26 лет
-
Газизов объяснил, почему Федун согласился передать ему акции "Спартака"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4