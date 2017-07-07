Губернатор: "Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны"

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Губернатор: "Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны"Губернатор Самарской области Николай Меркушкин считает, что "Крылья Советов" смогут вернуться в элиту российского футбола уже в следующем году.

Напомним, что команда выбыла в ФНЛ в минувшем сезоне.

"Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. "Крылья" должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом. Для Самары клуб имеет очень большое значение. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили", - сказал он.

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