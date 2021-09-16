Губерниев готов возглавить "Спартак"

Фото: инстаграм Губерниева/Автор неизвестен

Комментатор и телеведущий каналов "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался об уровне работы Руя Витории на посту главного тренера московского "Спартака"..

"Я по-прежнему считаю, что Витория не очень здорово управляет командой и не особо понимает, что вообще происходит.

Но вчерашние мои гости в прямом эфире, именитые эксперты, убедили, что ему нужно продолжать работать, и что следующий матч против ЦСКА будет решающим. Если команда выиграет в дерби, то все пойдет иначе.

Я, конечно, подожду и буду с интересом наблюдать за происходящим. Но все равно считаю, что рано или поздно, скорее рано, Виторию выгонят из "Спартака". Вопрос – когда.

Думаю, все решится в ближайшее время: предстоящие две-три игры станут решающими. Если Руй продолжит делать такие нелогичные замены, то все быстро кончится.

Кто бы мог сейчас возглавить "Спартак"? Сейчас даже если я возглавлю команду, хуже точно не станет. Могу совмещать свою работу с постом главного тренера "Спартака", хуже не будет. Тем более надо же когда-то познакомиться с Заремой", – сказал Губерниев.

Напомним, что вчера "Спартак" на своем поле уступил "Легии" в первом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

Также не пропустите: Лемар избежал серьезной травмы. | http://soccernews.ru