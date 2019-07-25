Губерниев: "Мне не жалко Кокорина и Мамаева, они - преступники"

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев признался, что не испытывает жалости к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые угодили в тюрьму.

"Преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы - буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко. Если они обратятся ко мне: "Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло" - у меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных", - сказал Губерниев.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Не пропустите: Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru