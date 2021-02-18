Губерниев назвал лучшего российского вратаря
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшим голкипером в России на сегодняшний день.
"Матвей достаточно себя проявлял, чтобы выходить в основе сборной России. Даже с учётом его ошибок. Вратарю нужно давать шансы. Сафонов - лучший вратарь страны. Его надо наигрывать. Конечно, на предстоящем Чемпионате Европы он должен выходить в основе. Но есть ещё стратегия Черчесова, который является достаточно консервативным человеком. Проиграть с Сафоновым мы всегда успеем, а вот выиграть - можем опоздать", - заявил Губерниев.
В текущем сезоне 21-летний Сафонов сыграл за "Краснодар" 20 матчей и пропустил 28 голов.
В сборную России голкипера уже вызывали, но дебютировать за национальную команду ему пока не удалось.
Не пропустите: Сафонов рассказал о своём отношении к продолжению карьеры в Европе. | http://soccernews.ru
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