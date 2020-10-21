Губерниев - о поражении "Зенита": "Итог не очень справедлив"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале прокомментировал поражение "Зенита" от "Брюгге" (1:2) в матче Лиги Чемпионов.

"К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака "Брюгге" шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля "Зенит" оказался не совсем готов.

Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева.

Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.

Играть "Зениту" надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!" - написал Губерниев.

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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