Губерниев обратился к Черчесову касательно основного голкипера сборной России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче с "Ренном" (1:1).
"С такими потерями в составе "Краснодар" держался очень хорошо. Нет Классена, Вандерсона, Кабелла, Ари - всей линии атаки. Сафонов провел потрясающий матч. С таким голкипером можно добывать очки. Молодцы, достойный дебют!
Станислав Черчесов, обращаюсь к вам! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным голкипером сборной России! Это и тактика, и стратегия, поверьте, тренер..." - написал Губерниев в телеграме.
Напомним, что Сафонов в октябре получил первый вызов в сборную России, однако так и не дебютировал за нее.
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