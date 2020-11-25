Губерниев оценил перспективы Черчесова в сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу резких высказываний главного тренера Станислава Черчесова в адрес игроком национальной команды.

"За результат отвечает главный тренер, поэтому те футболисты, которые на данный момент сильнейшие в стране, играют в сборной. Я уже много раз говорил, что у нашей сборной весьма средние футболисты. И тому, что зачастую с ними делал тренерский штаб, я удивлялся и восхищался. У нас команда среднего уровня, но из нее все равно надо выжимать максимум. Конечно, расстроился серии последних поражений, но я бы не переоценивал никого у нашей национальной команды. У нас есть футболисты, которые лишь претендуют на статус звездочек, но не более того.

Черчесов безусловно доработает до чемпионата Европы, а дальше уже его работодателю нужно будет смотреть. Не справится - будет работать другой. Здесь все очень просто, в спорте определяющий фактор - это результат", - цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, вчера, 24 ноября, во время интервью Черчесов раскритиковал Чалова и Алексея Миранчука.

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