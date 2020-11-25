Губерниев оценил перспективы Черчесова в сборной России
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу резких высказываний главного тренера Станислава Черчесова в адрес игроком национальной команды.
"За результат отвечает главный тренер, поэтому те футболисты, которые на данный момент сильнейшие в стране, играют в сборной. Я уже много раз говорил, что у нашей сборной весьма средние футболисты. И тому, что зачастую с ними делал тренерский штаб, я удивлялся и восхищался. У нас команда среднего уровня, но из нее все равно надо выжимать максимум. Конечно, расстроился серии последних поражений, но я бы не переоценивал никого у нашей национальной команды. У нас есть футболисты, которые лишь претендуют на статус звездочек, но не более того.
Черчесов безусловно доработает до чемпионата Европы, а дальше уже его работодателю нужно будет смотреть. Не справится - будет работать другой. Здесь все очень просто, в спорте определяющий фактор - это результат", - цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, вчера, 24 ноября, во время интервью Черчесов раскритиковал Чалова и Алексея Миранчука.
Не пропустите: Черчесов ответил на обвинения Газизова в травме Соболева. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Умер Диего Марадона
-
Главный тренер "Сочи" признался, что не хотел отпускать Кокорина
-
Орлов вступился за главного тренера "Зенита" Сергея Семака
-
Федун рассказал, рассматривают ли в клубе возможность не отпускать игроков в сборную России
-
Губерниев оценил перспективы Черчесова в сборной России
-
Шнякин прокомментировал ситуацию с ЦСКА и Черчесовым
-
"Реал" готов заплатить за Лукаку 85 миллионов евро
-
Эриксен в январе может стать игроком "Арсенала"
-
Глушенков вернулся к тренировкам со "Спартаком"
-
Мостовой: "Назначение Попова спортивным директором - это неверное решение руководства "Спартака"
-
"Зенит" разгромил "Строгино", "Спартак" дома проиграл "Краснодару" в молодежном первенстве
-
"Вот так поворот, Василий". Карпин ответил Басте
-
Бывший защитник "Спартака" Попов стал спортивным директором клуба
-
Ибрагимович признался, что скучает по сборной Швеции
-
ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове
-
Игбоун пропустит матч "Динамо" с "Ростовом"
-
"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора" и другие итоги матчей молодежного первенства
-
RAI: в "Наполи" с июля не выплачивают зарплату
-
Шварц: "Карпин мне очень импонирует как тренер"
-
Федун объяснил, почему российские клубы не могут успешно выступать в еврокубках