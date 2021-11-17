Губерниев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 через стыки
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о шансах сборной России выйти в финальную стадию чемпионата мира 2022 года через стыковые матчи.
"Самые опасные соперники, которые могут попасться в первом туре, это Польша и Чехия. Но против абсолютно любой сборной нам придется очень сложно. Наши шансы попадания на Чемпионат мира оцениваю как 20 на 80. Мы совсем не фавориты, но шанс нужно использовать", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Россия попала в число сеянных команд при жеребьевке полуфиналов стыковых матчей. Потенциальными соперниками россиян являются сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.
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