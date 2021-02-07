Губерниев отреагировал на хет-трик Головина в матче Лиги 1
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о хет-трике российского полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Нимом" (4:3).
"Головин – молодец. Его для этого и брали. Он очень хороший футболист. Отправился от травмы, теперь играет. Но это его работа. Он ее делает хорошо, мы за него очень рады. Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, потому что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей", – приводит слова Губерниева "Чемпионат".
Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел за французский клуб 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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