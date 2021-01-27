Губерниев отреагировал на переход Кокорина в "Фиорентину"

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Губерниев отреагировал на переход Кокорина в "Фиорентину"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака" в итальянскую "Фиорентину".

"Он молодец, играть в футбол нужно там, где лучшие. Поэтому пожелаем ему всяческих успехов. Заиграет — это будет отлично, не заиграет — это будет плохо. Поэтому пусть покажет, что он хороший футболист, а не плохой. Нормальный футболист, который играет в футбол 

Я не очень верю в Кокорина, но какое ему дело до меня? Докажет — будет молодец", — приводит слова Губерниева Sport24.

Сумма трансфера футболиста составила 4,5 миллиона евро. Форвард подписал с "Фиорентиной" контракт до лета 2024 года.

29-летний Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020 года. За московский клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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