Губерниев отреагировал на решение "Сочи" по матчу с "Ростовом"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу нежелания "Сочи" переносить матч с "Ростовом" из-за того, что в ростовском клубе 6 игроков заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что из-за заражения футболистов всей команде пришлось уйти на карантин. В клубе настаивают на переносе игры, которая должна состояться 19 июня.

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что позиция клуба не изменилась.

"Эх, Сочи... Ох, Сочи... Да уж..." - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

19 июня "Ростов" должен сыграть с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.

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