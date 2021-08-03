Губерниев отреагировал на уход Карпина из сборной России
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера "Ростова".
"Карпин ушел из "Ростова" и сосредоточится на работе со сборной России! Я, как футбольный обозреватель века, всегда об этом говорил! Совмещать нельзя! Удачи тренеру и команде!" — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге.
Таким образом, Карпин полностью сосредоточится на сборной России. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.
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