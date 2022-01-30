Губерниев отреагировал на уход Жиго из "Спартака"
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем переходе французского защитника московского "Спартака" Самуэля Жиго в "Марсель".
"Правильно делает. А вы предлагаете оставаться в "Спартаке" и страдать от того, что он ребенка не видит? Семья, прежде всего. Жиго — молодец. Если не удалось договориться, значит, человек принимает решение, где ему лучше быть. Безусловно, это потеря для "Спартака". Но и Жиго я понимаю, потому что сам отец. Француз все делает правильно. Он же не пропадет. Жиго будет играть в футбол в хорошей команде", — приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "Марсель" заплатил за 28-летнего Жиго два миллиона евро. Впрочем, до лета футболист будет выступать за "Спартак" на правах аренды.
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