Губерниев отреагировал на вызов Дзюбы и Глушакова в сборную России

Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вызове полузащитника "Химок" Дениса Глушакова и нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России на октябрьские матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

"Карпин молодец, в сборной должны играть все сильнейшие. Глушаков и Дзюба заслужили вызовы: Денис очень здорово играет, Артем стал выглядеть лучше. Сафонов — вообще без вариантов, он еще на момент последнего отборочного матча выглядел достаточно сильно и оправился от проблем. Поэтому выбранный состав является оптимальным, других игроков у нас нет. Теперь задача штаба — выбрать 11 лучших и способных решить задачу.

Карпин гнет свою линию, его надо поддерживать и восхититься выбором. С другой стороны, он делает свою работу, поэтому мы наблюдаем и одобряем", — приводит слова Губерниева Sport24.

В октябре сборная России сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел девять матчей, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи. На счету 34-летнего Глушакова шесть голов в восьми поединках.