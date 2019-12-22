Губерниев ответил Семину на слова о "говорящих попугаях"

Теги локомотив москваюрий семин

Губерниев ответил Семину на слова о "говорящих попугаях"
Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину. История началась после вручения Семинe премии "Серебряная лань" - награды лучшему тренеру года, что возмутило Губениева, который заявил, что данное решение принималось "серебряными оленями". В ответ на это тренер заявил, что "голосующие олени лучше говорящих попугаев".

"Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб "Локомотив". У меня есть прекрасный зонтик с оленями. Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции", - сказал Губерниев.

После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В Лиге Чемпионов московский клуб занял последнее место в своей группе и не сумел продолжить выступления в еврокубках. В Кубке России "железнодорожники" вылетели на стадии 1/16 финала, уступив "Балтике".

Не пропустите: Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер". | http://soccernews.ru
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