Губерниев ответил Уткину, который назвал его "фриком"

Фото инстаграм Дмитрия Губерниева

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на оценку, которую дал ему видеоблогер и журналист Василий Уткин.

Ранее Уткин охарактеризовал конфликт Губерниева с певицей Ольгой Бузовой в прямом телеэфире как "срач двух фриков".

"Я очень надеюсь, что Василий сказал это не стоя перед зеркалом. А смотря какой-нибудь репортаж с Чемпионата Европы, где люди, может быть, значительно менее талантливые, чем он, в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир.

Здесь мне остаётся только надеяться, что такой талантливый человек, как Василий, который, как известно, сейчас сконцентрирован на работе в пабах и в одной любительской футбольной команде, вернётся в большое телевидение. Вообще, я, как человек на ЗОЖе, думаю, что я подарю Васе палки для спортивной ходьбы. И он будет счастлив, как счастлив я", - сказал Губерниев.

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