Губерниев ответил Уткину, который назвал его "фриком"
Фото инстаграм Дмитрия Губерниева
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на оценку, которую дал ему видеоблогер и журналист Василий Уткин.
Ранее Уткин охарактеризовал конфликт Губерниева с певицей Ольгой Бузовой в прямом телеэфире как "срач двух фриков".
"Я очень надеюсь, что Василий сказал это не стоя перед зеркалом. А смотря какой-нибудь репортаж с Чемпионата Европы, где люди, может быть, значительно менее талантливые, чем он, в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир.
Здесь мне остаётся только надеяться, что такой талантливый человек, как Василий, который, как известно, сейчас сконцентрирован на работе в пабах и в одной любительской футбольной команде, вернётся в большое телевидение. Вообще, я, как человек на ЗОЖе, думаю, что я подарю Васе палки для спортивной ходьбы. И он будет счастлив, как счастлив я", - сказал Губерниев.
Не пропустите: Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Колумбия проиграла Перу в Кубке Америки, Венесуэла вырвала ничью у Эквадора
-
Главные новости дня: 20 июня
-
Футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками во время Кубка Америки
-
Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым
-
Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)
Лента новостей
-
Видаль отреагировал на обвинения о вызове проституток в отель
-
Губерниев ответил Уткину, который назвал его "фриком"
-
"Барселона" возьмёт огромный кредит на 15 лет
-
"Катар" объявил о переходе экс-хавбека "Баварии"
-
Колумбия проиграла Перу в Кубке Америки, Венесуэла вырвала ничью у Эквадора
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Интер" может переманить одного из лидеров "Милана"
-
"Райо Вальекано" выиграл плей-офф турнир за место в Ла Лиге
-
Футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками во время Кубка Америки
-
1
"Барселона" определилась со стоимостью Тринкау
-
Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина
-
Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым
-
Лунев продолжит карьеру в "Зените"
-
2
Гризманн ярко высказался о Роналду
-
Зарема рассказала, как она не допустила переходы Кудряшова и Смольникова в "Спартак"
-
4
Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)
-
Бэйл отреагировал на выход Уэльса в плей-офф Евро-2020
-
Ярмоленко рассказал, чем закончился его конфликт со Степаненко
-
1
Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей
-
Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня