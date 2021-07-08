Губерниев поделился мнением об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной России

Теги чемпионат европыроссиястанислав черчесовдмитрий губерниев

Губерниев поделился мнением об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной РоссииФото: инстаграм Губерниева/Автор неизвестен

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Черчесов уволен! Ответы на прессухе были последней каплей. Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта!

Тренер, спасибо за работу. Ждем в клубе теперь или на "Матче" экспертом, в моих эфирах раскроется по новой!" – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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