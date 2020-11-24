Губерниев поделился мыслями перед матчами "Краснодара" и "Зенита" в ЛЧ

Известный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев признался, что переживает по поводу матчей "Краснодара" и "Зенита" в Лиге Чемпионов.

"С тревогой жду эти игры. Сборная, состоящая из футболистов, которые привыкают проигрывать в Лиге чемпионов, эту полосу поражений на себя примеряет. Я очень рассчитываю, что наши футболисты встрепенутся, несмотря ни на что.

У "Краснодара" многое зависит от скамейки, у "Зенита" игра в России и Европе - это две разные истории. Но я верю в чутье Семака, надеюсь, он сможет перестроить игру.

К сожалению, в Лиге чемпионов наши команды играют вторым номером, от соперника. Вряд ли тут стоит искать какие-то иные схемы, но и эта философия может принести.

Я буду следить и по-прежнему гордо ношу звание единственного в стране футбольного обозревателя!" - цитирует Губерниева "СЭ".

Напомним, сегодня, 24 ноября, российские клубы сыграют в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

А еще: РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат | http://soccernews.ru