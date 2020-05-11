Губерниев поздравил Юрия Семина с днем рождения

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Губерниев поздравил Юрия Семина с днем рождения

Телеведущий Дмитрий Губерниев в написал поздравительный пост главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.

Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 73 года.

"С огромным удовольствием поздравляю с днем рождения Юрия Семина!

Желаем ему удачи, здоровья, чтобы все золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Семину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя!" - написал Губерниев.

Напомним, что через три недели истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом" и велика вероятность, что клуб не продлит его.

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