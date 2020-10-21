Губерниев призвал Черчесова сделать Сафонова основным вратарем сборной России

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Губерниев призвал Черчесова сделать Сафонова основным вратарем сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова сделать игрока "Краснодара" Матвея Сафонова основным голкипером в национальной команде.

"Станислав Черчесов - обращаюсь к Вам! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарем национальной сборной! Это и тактика, и стратегия, поверьте, тренер…" - написал Губерниев в телеграме.

Напомним, 21-летний футболист в матче 1-го тура группового этапа с "Ренном" (1:1) совершил 7 сэйвов и помог команде не проиграть.

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