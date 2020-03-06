Губерниев прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА
Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к инциденту с участием Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА.
Когда прозвучал финальный свисток немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.
"Вы посмотрите: эмоции, которые не попали даже в прямую трансляцию. Тренер ЦСКА отказывается сейчас пожимать руку спартаковскому наставнику. Посмотрите, как Тедеско фактически нападает на него. Это что сейчас было?! Тедеско - добрейший парень. Тренер-победитель налетает, а тот даже не оборачивается. Осталось только его треснуть, может быть. Ну что такое вообще?" - сказал Губерниев.
Напомним, что "Спартак" в овертаймах дожал ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России.
Не пропустите: Широков высказался об инциденте с участием Гончаренко и Тедеско. | http://soccernews.ru
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