Губерниев прокомментировал скандал между "Спартаком" и ЦСКА

Фото РИА Новости / Максим Блинов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интернет-перепалке "Спартака" и ЦСКА после воскресного дерби.

"Привет, конюшня. Ну как твои дела?" - написали "красно-белые".

"SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?" - ответили армейцы.

"Судя по обмену любезностями в соцсетях, в "Спартаке" и ЦСКА люди совсем без чувства юмора! Жалко мне их всех... Мелковато, Хоботов..." - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Не пропустите: "Спартак" теряет Кутепова: назван диагноз. | http://soccernews.ru